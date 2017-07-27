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Tatvan'da 22 genç çiftçiye 132 büyükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 22 genç çiftçiye 132 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın da katıldığı dağıtım programıyla proje başvuruları kabul gören genç çiftçiler, hayvanlarını teslim aldı. Projeleri onaylanan ve hibe desteğinden faydalanacak olan genç çiftçileri tebrik eden Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, bölgedeki tarım ve hayvancılığın önemine vurgu yaptı. Proje sayesinde bölgedeki hayvancılığın yeniden canlanacağını kaydeden Kaymakam Özkan, genç çiftçilere "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Tatvan Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ali Kurban ise, Genç Çiftçi Projesi kapsamında Tatvan'dan 22 genç çiftçiye 132 büyükbaş hayvan hibe edildiğini söyledi. Genç çiftçilere tebriklerini ileten Kurban, "Kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığımızca Genç Çiftçi Projesi 2016 yılında uygulamaya konulmuş olup, 3 yıl sürdürülebilecek bir projedir. 2016 yılında 28 adet projemiz ilçemizde uygulamaya konulmuştur. 2017 yılı içinde 26 adet Genç Çiftçi Projesi kabul edilmiştir. Bugün 22 genç çiftçimize 6'şar adet büyükbaş olmak üzere 132 büyükbaş hayvan dağıtımı yapıldı. Genç Çiftçi Projesi kapsamında büyükbaş, küçükbaş, arıcılık, kapama meyve bahçesi gibi projelere 30 bin lira karşılıksız hibe ödemesi yapılmaktadır. Genç Çiftçi Projesi kapsamında hibe kazanan genç çiftçiye büyükbaş hayvancılık projeleri için 6, küçükbaş hayvancılık projeleri için 40, arıcılık projeleri için 50 adet arılı kovan desteği verilmektedir. Projeler, uygulamanın her aşamasında müdürlüğümüz teknik personellerince takip ve kontrol edilmektedir. Projesi onaylanan 4 genç çiftçimizden 3'üne 40'ar adet küçükbaş hayvan ve birine ise 50 arılı kovan desteği de önümüzdeki günlerde sağlanacak" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



27.07.2017 18:15:29 TSI

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