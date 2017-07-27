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Genç KOMEK'te 15 Temmuz bilinci aşılanıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya merkez ve ilçelerde 71 merkezde yürütülen Genç KOMEK Yaz Okulu, 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisine ev sahipliği yapıyor.

Her hafta farklı kurs merkezlerinde sergilenen fotoğraflar ve izletilen filmlerle öğrencilere 15 Temmuz bilinci aşılanıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ve ilçelerde 17 binden fazla öğrenciye yönelik yürütülen Genç KOMEK Yaz Okulunda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisi bütün kurs merkezlerinde öğrencilerle buluşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in katılımıyla 3 Temmuz'da açılışı yapılan sergiye her hafta farklı kurs merkezleri ev sahipliği yapıyor. 25 Ağustos'a kadar merkez ve ilçelerdeki 71 merkezde sergilenmeye devam edecek sergide 50 fotoğraf yer alıyor. Genç KOMEK Yaz Okulunda öğrencilere ayrıca 15 Temmuz'da yapılan hain darbe girişimi ve darbeye karşı milletin gösterdiği kahramanlığı anlatan filmler de izletiliyor. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Sergisini gezen öğrenciler, "O gece yaşananları bizler de unutmayacağız, unutturmayacağız. Biz birlik olduktan sonra hiçbir kuvvet bizi yıkamaz" şeklinde duygularını ifade etti.

(MB-FM-Y)



27.07.2017 18:22:56 TSI

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