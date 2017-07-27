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1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor'dan Ömer Güleç'i transfer etti



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - İnönü Üniversitesi'ni devraldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig'e hızlı bir giriş yapan 1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor U21 takımının kaptanı Ömer Güleç'i kadrosuna kattı.

Bölgesel Amatör Lig'in yeni takımı 1932 Malatyagücü dış transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kadrosuna şu ana kadar 9 yeni ismi katan kırmızı beyazlılar son olarak Yeni Malatyaspor U21 takımında forma giyen Ömer Güleç'i transfer etti. 21 yaşındaki genç savunmacıyı renklerine bağlayan 1932 Malatyagücü'nde Sportif Direktör Aziz Yiğit, henüz tam olarak yeni sezon kadrosunu oluşturmadıklarını belirterek, "Transfer çalışmalarımız daha önce belirlediğimiz politikamız eşliğinde devam ediyor. Malatya genç oyuncularla tecrübeli oyuculardan karma bir takım kuracağız. Öncelikli olarak şehrimizin sporcularıyla anlaşacağız. Sonra gerek görürsek il dışından birkaç oyuncu alacağız. Ömer Güleç genç ve çıkışta olan bir kardeşimizdi, bizim gücümüze güç kattı" İfadelerini kullandı.

(MT-SD-Y)



27.07.2017 18:24:04 TSI

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