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Aksaray Belediyesi yıkım çalışması yaptı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'da 1993 yılından bu yana uzlaşma sağlanamadığı için Acem Bulvarı üzerinde yıkılamayan yapılar, mahkeme kararı sonucu yıkılıyor. Yıkımlardan sonra Acem Bulvarı bölünmüş yola dönüşecek.

Aksaray Belediyesinden yapılan açıklamada, OSB bağlantı yolunun 6 kilometrelik kısmının geçtiğimiz günlerde tamamlanarak trafiğe açıldığı, tek şeritten sağlanan trafik akışının çift şeritten verilmeye başlandığı hatırlatılarak, "Aksaray Belediyesi, aynı yolun şehir merkezinde kalan kısmı olan Acem Bulvarında yeni bir düzenlemeye gidiyor. Bulvar üzerinde, 18. madde imar uygulamasına göre yol üzerinde kalan ve trafiğe engel teşkil eden ev ve müştemilatlar, mahkeme kararı sonucu yıkılmaya başlandı. Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) şehirle bağlantısının sağlandığı Acem Bulvarı üzerinde bulunan yapılar, trafik akışını engellediği gibi trafik kazalarına sebebiyet verdiği gerekçesiyle imar planında uygulamaya gidildi. 18. madde imar uygulamasına göre yolda kalan 20 adet evin 17'si, müştemilatlar, odunluklar, kömürlükler, bahçe duvarları bugüne kadar uzlaşma yoluyla yıkımı gerçekleşti. Yol üzerinde kalan son 3 yapı da teker teker yıkılıyor. Kentsel Tasarım Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ortak çalışma sonucu güvenlik önlemleri arasında yıkılan yapılardan sonra yolda zemin çalışması başlatıldı" denildi.

Organize Sanayi Bölgesine giden Acem Bulvarını işgal eden, trafik akışını olumsuz etkileyen, mal ve can kaybına sebebiyet veren yapıların 1993 yılından bugüne kadar 24 senedir sahipleri ile uzlaşma sağlanamadığından yıkılamadığı bildirildi.

(YC-FM-



27.07.2017 18:34:16 TSI

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