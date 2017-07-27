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Sungurlu'da sigara denetimi



(Fotoğraflı)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesindeki işyerlerinde sigara denetimi yapıldı. Denetimler tablet PC kullanılarak anında kayıt altına alındı.

Sungurlu Toplum Sağlığı Merkezi Sigara denetçileri tarafından öncelikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerler olan cep telefonu bayileri gibi işyerleri ve kahvehane, lokanta gibi işyerlerinin hedef alındığı denetimlerde çok sayıda işyeri denetlendi.

Denetlenen işyerlerinde denetim elemanları asılı bulundurulmak zorunda olan sigara yasağını gösteren levhaların kanuni ölçülerde olup olmadığı denetlendi ve denetim memurlarınca gerekli yasal uyarılar yapılarak 4207 Sayılı Tütün ve Tütün Mamulleri ile ilgili kanun gereği kanuna muhalefet edenlere 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 39. maddesi gereği cezai işlem uygulanacağı konusunda işyeri sahipleri yetkili memurlarca uyarıldılar.

Denetimde her hangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, denetim sonuçlar tablet PC'de yüklü bir programa yüklü bir programla kayıt altına alındı.

(SŞ-BÖ)



27.07.2017 18:40:34 TSI

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