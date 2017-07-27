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AK Parti Uşak İl Başkanı Kuş: "Basınımız özgür bir şekilde mesleğini icra etmektedir"



(Fotoğraflı)



Bayram Keleş

UŞAK (İHA) - AK Parti Uşak İl Teşkilatı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle gazetecilerle akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada konuşan Servet Kuş ; " Bugün yurtdışındaki bazı odaklar ülkemizde basın özgürlüğü olmadığına dair yaygara yapmaktadır. Basınımız özgür bir şekilde mesleğini icra etmektedir" dedi.

Servet Kuş; "Hepiniz bu işin tozunu yutarak ve emek vererek çalışıyorsunuz. Masa başında, sosyal medya üzerinden dedikodu ve karalama yapmadan mesleğini düzgün bir şekilde icra etmeniz, ilimiz ve ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. Uşak adına verdiğiniz hizmetlerden dolayı hepinize şahsım ve partim adına teşekkür ediyorum. 24 Temmuz ayrıca Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümüdür. Bugün yurtdışındaki bazı odaklar ülkemizde basın özgürlüğü olmadığına dair yaygara yapmaktadır. Basınımız özgür bir şekilde mesleğini icra etmektedir" şeklinde konuştu.

Basının 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında önemli bir iş başardığını vurgulayan Servet Kuş konuşmasına şu ifadelerle devam etti; "Kısa bir süre önce, 15 Temmuz'un yıl dönümüydü ve 1 yıl önce ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden döndü. FETÖ'nün hain ve ülkemizi karanlıklar altına almak için hayata geçirdiği plan, başarısızlığa uğradı, çünkü basınımız sayesinde sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sesi milletimize ulaştı. Milletimizin o gece sokakları doldurması ve ülkemize sahip çıkmasında büyük payı olan basınımız, ülkemizin 2023 vizyonu için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir".

Başkan Kuş basın açıklamasının ardından basın mensuplarıyla çay içip sohbet etti.

Toplantıya Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş, İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul, İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Mıllık ve parti yöneticilerinin katıldı.

(BK-MB-Y)



27.07.2017 18:40:36 TSI

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