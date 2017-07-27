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Çorum'da termometreler 43 dereceyi gösterdi



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Serkan Şansever

ÇORUM (İHA) - Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen sıcaklık Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkisini gösterdi. Sungurlu'da öğle saatlerinde termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar ise soluğu park ve gölgelik alanlarda aldı. Çocuklar ise kendilerini küçük havuzlara bıraktı. Serinlemek için parka gelen bir vatandaş, "Hava çok sıcak, serinlemeye geldik. Sungurlu malum yanıyor. Her hafta bizde buraya serinlemeye geliyoruz" dedi.

Sungurlu'da, son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Termometreler şehir merkezinde 43 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalan vatandaşlar serin yerlere akın etti. Yeşil alanlara akın eden yaşlılar, ağaçların gölgesinde uyuyarak zaman geçirdi. Çocuklar ise girdikleri süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

(SŞ-BÖ)



27.07.2017 18:43:28 TSI

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