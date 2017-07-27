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Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezinin temel atma töreni yapıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 18:57
Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezinin temel atma töreni yapıldı
Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezinin temel atma töreni yapıldı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - İHH Adıyaman Şube Başkanlığı tarafından yaptırılan Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Turgut Reis Mahallesinde gerçekleştirilen gençlik merkezinin temeli, yapılan dualar ve kesilen kurbanlar sonrası atıldı.
5 katlı bir merkezden oluşacak olan Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezinin hayırlara vesile olmasını temenni ettiklerini söyleyen İHH Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, "Yaklaşık 2 yıldır Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezi için çalışmalarımız vardı. Allah'a, şükürler olsun ki bugün gençlik merkezimizin temelini atıyoruz. Şehit Fahri Yaldız Gençlik Merkezimizi inşallah en kısa zamanda bitirip faaliyete geçireceğiz. Gençlik merkezimizde öncelikle lojistik bir depomuz olacak, beraberinde hizmet binamız olacak, arama kurtarma, il içi yardım ve yetim birimlerimizin bulunduğu ofisler olacak. Binanın iki katını da bünyemizde bulunan düzenli olarak yardımlarda bulunduğumuz yetim çocuklarımıza, gençlerimize düzenli olarak eğitimler vereceğiz. Hem maddi hem de manevi değerler eğitimi adı altında eğitimlerin verildiği çocukların sosyalleştiği bir yaşam olanı oluşturmaya çalışıyoruz inşallah. Burası 5 kat olacak. Yaklaşık 300'e yakın çocuğumuzun gencimizin dönüşümlü olarak kullanabileceği bir alan olacak" dedi.
Yapılan konuşmaların ardından dualar edilip kurbanlar kesildi. Kurban kesimi ve dualar sonrası gençlik merkezinin temeli atıldı.
Temel atma törenine, İHH Adıyaman İl Başkanı Fadıl Akkuş, kurum müdürleri, STK temsilcileri, dernek başkanları, İHH üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.
(CK-LO-Y)

27.07.2017 18:58:15 TSI
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