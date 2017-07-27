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Kampta kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncaları anlatıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 18:57
Kampta kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncaları anlatıldı
Kampta kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncaları anlatıldı
- Çadırkentte erken yaşta evlilik semineri verildi

(Fotoğraflı)

Mehmet Dikeç
ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Süleyman Şah Konaklama Tesisinde kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncalarını anlatan bir seminer verildi.
Çadırkent Kadın Meclisi üyeleri tarafından organize edilen seminer 9 numaralı mahalle toplantı çadırında gerçekleştirildi. Toplantıya çadırkente yeni atanan AFAD Yetkili Müdürü Gazanfer Akbay da katıldı.
Seminerde kısa bir konuşma yapan Müdür Gazanfer Akbay, " Suriyeli bayan kardeşlerimizi bilinçlendirmek için bundan böyle değişik etkinlikler düzenlenecektir. Türkiye Devleti ve Türk toplumu olarak erken yaşta evliliğe karşıyız. Buradan küçük yaştaki kızlarıma sesleniyorum, erken yaşta evliliğe karşı çıkın. Siz, evli kadınlar da ikinci evliliğe karşı çıkın. Bizler sizlerden yanayız" dedi. Kamp müdürünün bu açıklaması kadınlar tarafından alkışlarla karşılık buldu.
Seminerde, bayan tercümanlar eşliğinde "Erken yaşta evliliğin toplumsal, biyolojik, fiziksel, dini ve hukuksal sakıncaları" üzerinde duruldu. Kadınlara verilen seminerde konuşan görevliler, " Şu bir gerçek ki erken yaşta evlenmenin çok büyük sakıncaları vardır. Ayrıca akraba evliliği olması halinde yirmiye yakın hastalığın oluşabileceği ilmen bilinmektedir. Sıralayacak olarsak, erken yaşta evlenen bir kızın hayata dair, çocuk eğitimine dair hiç bir beceri ve bilgisi yoktur. Çocuğunun olması halinde kendisiyle mi ilgilensin ya da erken doğum yapması durumunda yeni doğan bebeği ile mi ilgilensin hiçbir tecrübesi yoktur. Biyolojik olarak erken yaşta evlenen kızlar en çok anne adayı olmalarında yaşayacakları sıkıntılardır. Erken evlenmeler ve erken gebelikler sonucunda, anne ve bebek ölüm oranı maalesef çok yüksektir. Diğer bir husus kocalarının erken vefat etmesi durumunda kadın toplum içinde yapayalnız kalmaktadır. Kadın evi nasıl çevireceğini, ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını bilemez hale gelir. Dini açıdan erken yaşta evlilikten ziyade, eşlerin dindar ahlaklı ve buluğ çağına erişmiş olması üzerinde durulur. Hadisi şeriflerin bu yönde olduğunu bilmekteyiz. Dünya sağlık örgütü 15-19 yaş arasını erken evlilik olarak belirlemiş, evliliğin 19 yaşından sonra olması halinde kadının hayata dair bazı noktalarda hazır olabileceğini dillendirmiştir. Ancak Suriyeli bayanlar açısından en önemli konu ise, savaştan dolayı kadınların kocasız kalması sonucunda istenmeyen durumlar olabileceği aşikardır. Bu yüzden kadınların can ve namus emniyeti açısından ikili eşler ve erken evlilikler yaşanmaktadır. Ancak her ne sebeple olursa olsun erken yaşta kızların evlendirilmesi hoş görülemez ve kabul edilemez. Siz annelerden istirhamımız erken yaşta kızlarınızı evlendirmeyin ve hayatlarını karartmayın. Onların hayatı anlamaları ve hayallerini gerçekleştirmelerine fırsat tanıyın" denildi.
Konuşmaların ardından erken yaşta evlilik ile ilgili kısa bir slayt sunuma yapıldı. Seminer sonunda, bayanlara eşarp hediye edildi.
(Şİ-LO-Y)

27.07.2017 18:59:25 TSI
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