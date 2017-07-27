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Başkan Yardımcısı Bakır: "Köklü çözüm hedefindeyiz"



(Fotoğraflı)



Mehmet Temizyürek

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Belediyesi Mutlu Erol Bakır düzenlenen halk gününde böcek ve haşereler konusunda üreme alanlarında yapılan çalışmalarla köklü bir çözümü hedeflediklerini dile getirdi.

Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen halk gününde şehir halkının sorunlarını dinleyen Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, yaşanan sıkıntılara birim müdürleriyle birlikte çözüm bulmaya yönelik girişimlerde bulundu. Son günlerde mevsimle birlikte yaşanması muhtemel haşere problemine yönelik çalışmaların başlatıldığını belirten Başkan Yardımcısı Bakır, "Şehrimizin sazlık alanlarında ve su birikintisi olan yerlerde haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Haşerelerin üreme yerleri olan bu sazlıklarda iş makineleriyle yapılan çalışma ile yuvaları ilaçlanıp dezenfekte ediliyor. Bu şekilde daha etkin ve köklü çözümlerle haşerelerin yaşam alanları yok edilmiş olacak." dedi.

Başkan Yardımcısı Mutlu Erol Bakır, Temizlik İşleri Müdürlüğü ilaçlama ekiplerinin zararlı otlarla mücadelenin ve sinek ilaçlama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirterek, "Mücavir alan kapsamında Kızılırmak Nehri, Celal Bayar Parkı'nda vektörel zararlılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor, karasinekle mücadele kapsamında mahallelerimizde tespit edilen çöp birikintileri, boş olan sulama kanalları ve gübrelik alanlarda ilaçlama uygulaması yapılıyor. İlimizde yapılan vektörel canlılara yönelik çalışmalar kapsamında; sivrisinek, kronomid ve ivez ile mücadele kapsamında sulama havuzları, süs havuzları, göl, su birikintileri ve sazlık alanlarda sivrisinek larvalarını yok etmek amacıyla 14 günde bir biyolojik alan uygulaması ve mücadele kapsamında mahallelerde ağırlıklı gece olmak üzere program dahilinde ilaçlama uygulaması yapılıyor" şeklinde konuştu.

(MT-SLH)



27.07.2017 19:00:45 TSI

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