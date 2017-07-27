Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta 87 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi Ali Can, son yolculuğuna uğurlandı.
Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Başaran köyü Açma Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine Sinop Valisi Hasan İpek , Erfelek Belediye Başkanı Muzaffer Şimşek, Erfelek Jandarma Komutanı Kurtuluş Yurdunmalı, Erfelek Müftüsü Mikail Özkan, Kore Gazisi Ali Can'ın ailesi, diğer kurum amirleri, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Başaran Köyü Camisi'nde Türk bayrağına sarılı Can'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından askeri tören ile köy mezarlığında toprağa verildi.
(OSM-SLH)
27.07.2017 19:02:55 TSI
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