35'i tutuklu 48 sanık hakim karşısına çıktı
Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de FETÖ soruşturması kapsamında 35'i tutuklu 48 sanık hakim karşısına çıktı.
FETÖ soruşturması kapsamında aralarında emniyet amiri, baş komiser ve eski şube müdürünün de bulunduğu 35'i tutuklu 48 sanıklı duruşma Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Kırşehir dışında başka cezaevlerinde bulunan 2 sanık da duruşmaya SEBGİS sistemiyle katıldı.
Sanıkların cep telefonu hatlarının HTS kayıtları Ağır Ceza Mahkemesinde okunurken sanıkların ifadeleri alındı. Tutuklu sanıklardan S.G., adli kontrol şartları ile tahliye edilirken diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme 7 Eylül tarihine ertelendi.
(EÖ-ÖZ-Y)
27.07.2017 19:14:42 TSI
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