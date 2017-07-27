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Hisarcık'ta arazi yangını



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Kutluhallar köyünde yaklaşık 20 dönümlük hububat hasadı yapılmış alanda çıkan yangında 20 balya saman ve balya yapılmamış hububat sapları yandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kutluhallar köyü Sayla mevkiinde bulunan A.Rıza Aydoğmuş, Cafer Kayım, ile Ahmet ve Ramazan Demirel'e ait hububat hasadı yapılmış yaklaşık 20 dönümlük arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle hububat saplarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Hisarcık Belediyesi ve Hisarcık Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin, yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında yaklaşık 20 dönümlük hububat yapılmış alandaki 20 balya saman ve balya yapılmamış hububat sapları yandı.(MA-EFE)



27.07.2017 19:38:22 TSI

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