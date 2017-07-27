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Zonguldak'ta kamyon devrildi: 2 yaralı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon kaldırıma çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Kozlu sahil yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Sürücüsü öğrenilemeyen 34 PK 910 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonra yolda uzun kuyruklar oluşurken devrilen araç çekici yardımıyla çekildi.

(SÖ-SÖ-Y)



27.07.2017 20:35:26 TSI

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