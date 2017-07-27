Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
(Fotoğraflı)
Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Kaynarca ilçesi Çökekler mevkii Sakarya Köprü üzerinde plakaları öğrenilemeyen motosiklet ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrasında otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kaynarca İlçe Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
(RŞ-ÖZ-Y)
27.07.2017 21:11:27 TSI
NNNN