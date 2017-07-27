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Selimiye Camii çocuklarla doldu taştı



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne İl Müftülüğünün Selimiye Camiinde düzenlediği "Camii ve Çocuk Buluşması" programı gerçekleşti. Aileleri ile beraber gelen çocuklar, Selimiye Cami'sini dolup taşırdı.

Edirne İl Müftülüğünün Selimiye Camiinde düzenlediği programda çocuklar camide bir araya geldi. "Camii ve Çocuk Buluşması" adlı programda Kur'an-ı Kerim ayetleri ve ilahiler, Hz. Muhammed'in hayatı, İslamiyet ve çocuk hakkında bilgiler verildi. Program Ferhat Karabulut, Kur'an Tilaveti okundu. Programın açılış konuşmasını yapan Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Hz. Muhammed'in çocuklar ile ilgili olan konuşmalarından bahsederek programda; "Selimiye Camii hiç bu kadar güzel olmamıştı. Buradan bulunan sevgili çocuklarımız ile beraber bu mutluluğu paylaşmaya geldik" şeklinde konuştu.



"Siz, Selimiye camisininsiniz, Selimiye de sizin"

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camisinde düzenlenen 'Çocuk ve Cami Buluşması' programında; "Siz, Selimiye Camisininsiniz, Selimiye de sizin" şeklinde çocuklara seslendi. Üzüm, "Selimiye Camisine kim gelirse gelsin heyecanlanıyor. Benim 3 yaşındaki torunuma sorduğumda bile bana "Selimiye benim" diyor. Aslında Selimiye hepinizin ve hepimizin. Ne mutlu size ve bize. Bundan sonra ömür boyu Selimiye'de olacaksınız. Selimiye'nin yakınlarında olacaksınız. Selimiye hep sizinle kalacak. Eve gittiğinizde anne ve babanıza 'anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum. Benim bir camim var. Adı Selimiye. Her hafta bir kere benim camime gidelim. Selimiye hayatımızı cennet yapar. Bizi mutlu eder. Allah'ı çok seviyoruz. Peygamberimizi çok seviyoruz. Anne-Babamızı çok seviyoruz. Müslüman kardeşlerimizi çok seviyoruz. Elhamdülillah' diyeceksiniz. Bilin ki Selimiye sizi çok seviyor" şeklinde konuştu.

Programda Hüseyin Gökgöz; 'Allah Sevgisi' vaazının ardından koro, 'Camii Seviyorum' adlı ilahiyi söyledi. Programın devamında Kamil Bağcı Peygamber Sevgisi adlı konulu hutbeyi okudu. Çocuk korosu Hz. Muhammed, cami ve çocuk konulu 'Çocuk camiye gelmezse' şiirini seslendirdi. Öğrenciler, Dini tarihi ve milli unsurlar, temel değerlerle ilgili ayet ve hadisler, dini eylem ve kavramların beden hareketleri ile anlatılması, çocuklara İslamiyet ile ilgili sorular sorulması ve çocukların cevaplamalarının ardından Merve Güzel'in dua okumasıyla program son buldu.

(AC-ÖZ-Y)



27.07.2017 23:58:22 TSI

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