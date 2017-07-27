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Edirne Belediyesi'nden ilk yardımcılara sertifika



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Türkiye'de İlk Yardım Merkezi'ne sahip 3 belediyeden biri olan ve 'Doğru İlk Yardım Hayat Kurtarır' sloganıyla yola çıkan Edirne Belediyesi, düzenlediği İlkyardım Eğitim Kursu'na katılan kursiyerlere sertifikalarını takdim etti.

Edirne Belediyesi İlk Yardım Merkezi'nde 2 tam gün süren ve 16 saatlik teorik ve pratik eğitim alarak ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanan 41 kişiye; sertifikalarını Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan takdim etti. Edirne Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen sertifika törenine; Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve Edirne Belediyesi İlk Yardım eğitmenleri Hemşire İnci Özer ile Hemşire Ayten Sünetçiler katıldı.

Edirne Belediyesi Sağlık Birimi olarak, belediye personeline, vatandaşlara ve çeşitli kurumlara ilk yardım eğitimleri verdiklerini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan " İlk yardım eğitimi veren Türkiye'deki tüm belediyeler arasında 3'üncü belediye olarak; Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı eğitim veriyoruz. Eğitimlerimizi yeni itfaiye binasında bulunan eğitim salonunda gerçekleştirerek sivil toplum kuruluşlarına, halka ve belediye personeline ücretsiz eğitim sağlıyoruz. Ben ilk yardım eğitimlerine katılarak; ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanan tüm kursiyerlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"Doğru İlk Yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla ilk yardımcılar yetiştirmeye devam edeceklerini belirten Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, "16 saat süren eğitimin ardından; ilk yardımcı sertifikası almaya hak kazanan 41 kursiyerimize teşekkür ediyorum. Biz yola "Doğru İlk Yardım Hayat Kurtarır" sloganıyla çıktık. Bu süreçte bize destek olup ilk yardım eğitimi alan 41 kursiyerlerimizi bir kez daha tebrik ediyorum" dedi.

(AC-ÖZ-Y)



27.07.2017 23:58:41 TSI

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