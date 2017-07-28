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Kayseri'de Bin 525 Anadolu Mandası Bulunuyor

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:02
Kayseri'de Bin 525 Anadolu Mandası Bulunuyor
Kayseri'de Bin 525 Anadolu Mandası Bulunuyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde günde 7 ve 11 litre arasında süt veren bin 525 adet Anadolu Mandası'nın bulunduğu öğrenildi.
Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Hacılar ilçesine bağlı Karpuz Sekisi ve Hörmetçi mahallelerinde bulunan meralarda bin 525 Anadolu Mandası'nın tam anlamında doğal yaşantı alanına sahip oldukları öğrenildi. Geniş mera alanında suya girip serinleme imkanı bulan mandaların akşam saatlerine kadar meralarda kaldığını bildiren yetkililer, yetiştiricilerin de Kayseri İli Manda Üreticileri Birliğine üye olduklarını ifade etti.
Islah projesi kapsamına giren hayvanlara 2016 yılı içinde 281 bin 50 TL destekleme ödemesi yapıldığı, 1. dönem 2016 desteklemesi olarak malaklara 25 bin 200 lira ödendiği, 2. dönem malak destekleme ödemesinde ise hayvan başı 350 TL ödeme yapılacağı bildirildi.
Kayseri İli Manda Yetiştiricileri Birliği yetkilileri ise manda sütü üretimi konusunda Hindistan ve Pakistan'ın dünyada lider olduğunu belirterek, "Manda sütü inek sütüne göre %100 daha yağlıdır ki bu da manda sütünü daha kaymaksı ve koyu yapar. Yüksek peroksidaz etkisi nedeniyle manda sütü doğal olarak daha uzun süre dayanır. Manda sütü daha fazla kalsiyum içerir. Manda sütündeki kalsiyum oranının fosfor oranına göre daha iyi olması çocuklar için daha iyi bir besin takviyesi olmasına neden olur. İnek sütü ise iyot açısından oldukça zengindir. Ayrıca kalsiyum ve fosfor gibi mineraller açısından iyidir.
İyi bir manda günde 7 ve 11 litre arası süt verir. Manda sütü koyu ve kaymak gibi olur ve özellikle yoğurt, süzme peynir, kremalı tatlılar, tereyağı gibi geleneksel süt ürünlerinin üretiminde kullanılır. İnek sütü daha az koyu ve kaymağımsındır. Bu nedenle de tatlı yapımında daha çok tercih edilir. Manda sütü ayrıca çok karlı olan mozarella peyniri yapımında da kullanılır" diye konuştu.
(AÖ-Y)

28.07.2017 09:03:46 TSI
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