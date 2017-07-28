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Iğdır'da terör operasyonu: 1 tutuklama

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:04
Iğdır'da terör operasyonu: 1 tutuklama

Abbas Can
IĞDIR (İHA) - Iğdır'da PKK/KCK silahlı terör örgütü adına silahlı faaliyet yürüten 1 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, terör örgütü adına kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüten 1 kadın şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.
(AC-AA-Y)

28.07.2017 09:05:53 TSI
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