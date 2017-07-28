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Ardahan'da Turizmi Geliştirme toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Genel Sekreter Anıl Aksel, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve diğer yetkililerin katılımı ile turizm yatırımlarının değerlendirilmesine yönelik bir toplantı yapıldı.

Tarihi kongre binasında düzenlenen ve gündemin ana konusunun turizme yönelik olduğu toplantıda, Yalnızçam Kayak Merkezinin yeni telesiyej hattı ve kayak pistinin projeleri ile ilimizde yapılması planlanan diğer turizm yatırımlarının plan ve projeleri üzerinde değerlendirilmelerde bulunuldu.

(OY-AA-Y)



28.07.2017 09:06:24 TSI

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