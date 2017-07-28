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3'ncü dönem koordinasyon kurulu toplandı



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - 2017 yılı 3'ncü dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcıları, İl ve İlçe Belediye Başkanları, İlçe Kaymakamları, İl Özel İdare Genel Sekreteri, Bölge Müdürleri ve Kurumların İl Müdürleri katıldı.

Toplantıda konuşan Vali Bilmez, toplantının amacının yatırımcı kuruluşların bir önceki dönemde yaptıkları yatırımları değerlendirmek ve koordinasyonu gerektirecek hususları tespit etmek olduğunu söyledi.

Vali Bilmez konuşmasında, il genelinde 22 kuruluşa ait toplam 248 projenin olduğunu söyleyen Vali Bilmez, bu projelerden biten proje sayısının 28, devam eden proje sayısının 178, işe başlanmamış proje sayısının 31, ihale aşamasında olan proje sayısının ise 11 olduğunu kaydetti.

Vali Bilmez'in konuşmasının ardından ilgili kurum yetkilileri tarafından, kurum çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda ayrıca yapımı tamamlanan ve inşaat çalışmaları devam eden barajların durumu ile kamu yatırımları ve ödeneği mevcut olup, yıl içerisinde yapılması planlanan yatırımlar detaylı olarak ele alındı.

(OY-AA-Y)



28.07.2017 09:06:38 TSI

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