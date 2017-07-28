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Erdemli Spor'dan şehit Ömer Halisdemir anısına yaz futbol okulu

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:05
Erdemli Spor'dan şehit Ömer Halisdemir anısına yaz futbol okulu
Erdemli Spor'dan şehit Ömer Halisdemir anısına yaz futbol okulu

(Fotoğraflı)

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MERSİN (İHA) - Erdemli Spor Kulübü Başkanı Mehmet Morgül, geleneksel yaz futbol okulu faaliyetlerini bu yıl şehit Ömer Halisdemir anısına gerçekleştirdiklerini söyledi.
Şehit Ömer Halisdemir ismiyle açılan Erdemli Spor Kulübü yaz futbol okulunun ilk antrenmanına minikler ellerinde Türk Bayraklarıyla çıktı.
Şehit Ömer Halisdemir yaz futbol okulu açılışında konuşan Başkan Morgül, "Vatan dediğimiz bu kutsal topraklarda rahat yaşayalım diye kanlarını veren şehitlerimize vefamızı yaptığımız bütün işlerde göstermemiz gerekiyor. Bugün çocuklarımızın ellerinde tuttuğu şanlı bayrağımız rengini, bu vatan için canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin kanından almıştır. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğü için canlarını veren bütün şehitlerimizi asla unutmayacağız" dedi.
Her yıl kulüp olarak gerçekleştirdikleri yaz futbol okullarının faaliyetletlerini bu yıl şehit Ömer Halisdemir ismiyle gerçekleştirerek tüm şehitlerinde anılacağını ifade eden Morgül, "Gençlerimize, çocuklarımıza ülkemizin bekası için önemli görevler düşüyor. Genciyle yaşlısıyla, çoruyla çocuğuyla sokağa inip ülkesini savunduysa bu millet, bundan sonra vatan topraklarını korumak için siz çocuklarımızın da üzerinize düşeni yapacağınızdan hiç şüphemiz yok. Ellerinizdeki bu şanlı bayrağımızla sadece sporda değil her alanda ülkemizi hep daha ileriye taşımanızı istiyoruz. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.
50 öğrenciyle başlayan faaliyetlerin yöreye tatil için gelen çocuklarla birlikte 300'ü bulmasını ümit ettiklerini ifade eden Başkan Morgül, yaz spor okullarının çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğunu da belirtti. Morgül, "Uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimizde çocuklarımızın birlirleriyle arkadaşlık bağlarının güçlendiğini, paylaşmayı öğrendiklerini, sorumluluk duygularının artarak kendilerine güven duyduklarını gördük. Çocuklarımızın faaliyetlere devamla birlikte kendilerini daha iyi ifade edebildiklerine şahit olduk. Farklı yetenekte çocuklarımızı keşfettik. Bunların yanında başarmak için ekip olmayı öğrettik. Yaz okullarımızın temel amaçları işte bunlar. Bu yılda 1,5 ay sürecek eğitimlerimizin verimli geçmesini, okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.
Erdemli Spor Kulübü Başkan yardımcısı ve genel sekreter Yasin Gürsoy, As başkan ve futbol şube sorumlusu Fatih Doğan, teknikdirektör Zeki Özer ve taraftar temsilcileri başkanı İsmail Selvi ile öğrenci velileri de açılışta yerlerini aldı.
(OKİ-Y)

28.07.2017 09:06:43 TSI
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