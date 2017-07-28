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Çocuk evlerinde sünnet heyecanı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki 3 çocuğa sünnet merasimi düzenlendi.

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasında düzenlenen etkinliğe Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcıları Harun Akpınar, Tamer Ekinci, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, Kadın Konuk Evi Müdürü Şükran Göktaş, ŞÖNİM Müdürü Şeyma Kılınç, kuruluş yöneticileri ve kurum çalışanları katıldı. Sünnet merasimi çocukların, davul zurna eşliğinde halay çekmesi ve konvoy eşliliğinde Abdurrahman Gazi türbesini gezi programıyla başladı. Daha sonra Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasında program düzenlendi.

Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, programda yaptığı konuşmada, çocuklara ev ortamın aratmamak için böyle etkinlikler düzenlediklerini ifade etti.

Aksakal, şöyle konuştu: "Çocuk Evlerimizde bakım ve koruma altında bulunan çocuklarımız delikanlılığa adım atma gününde böyle bir etkinlikte bir ayara geldik. İnsan hayatında önemli bir yeri olan bu günlerin güzel bir anı olarak kalmasını sağlamak ve çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Devlet korumasındaki çocuklarımıza doğum günü, sünnet gibi etkinlikler düzenleyerek, onlara aile ortamını aratmamaya çalışıyoruz. Etkinlikte emeği geçen Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Polat, tüm personel arkadaşlarımız, Sedat Aydın arkadaşımız ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum"

Konuşmaların ardından kurum yöneticileri çocuklarla birlikte müzik eşliğinde halay çekti. Renkli görüntülerin oluştuğu programda ayrıca ASP İl Müdür Yardımcısı Harun Akpınar ve kurum yöneticileri çocuklarla birlikte pasta keserek, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Program sonunda etkinliğe katılan müzisyenler Muhammet Çağatay Çapan, Bilal Özdemir ve Selçuk Yılmaz'a teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik, düzenlenen sünnet yemeğiyle etkinlik sona erdi.

(ERZ-AA-Y)



28.07.2017 09:18:08 TSI

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