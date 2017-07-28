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Genç çiftçilere arı ve arıcılık malzemesi dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında Arıcılık konulu hibe almaya hak kazanan çiftçilere Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafında temin edilen arı ve arıcılık malzemelerinin, dağıtımına başlandı.

Dağıtım törenine Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi, ilgili şube müdürleri ve konu uzmanları ile genç çiftçiler katıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Müdürü Şahin, "Bakanlığımız tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması,gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkıda bulunulması amacıyla Genç Çiftçi Projelerinin Desteklemesi Programı'nı uygulamaya koymuştur. İlimizde 2017 yılında 24 adetgenç çiftçimiz arıcılık konulu projesi destek almaya hak kazanmış ve bu kapsamda arı ve arıcılık malzemeleri Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından temin edilmiştir." diye konuştu.

Gıda Tarım ve Hayvancılık ve İl Müdürlüklerinin üreticilere tarımsal alandaki desteklerinin devam edeceğini belirten Şahin "İlimiz genelinde dağıtımı gerçekleşen arıların ve arıcılık malzemelerinin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar sağlamasını diliyorum" dedi.

Ardından söz alan Erzincan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Rahmi Özendi "Genç çiftçi projesi kapsamında; arı, elektrikli bal süzme makinesi, sır alma teknesi, ısıtmalı bal dinlendirme kazanı, modern polen tuzaklı kovan ve diğer malzemelerimizi birlik olarak temin ettik ve üyelerimize bu konuda yardımcı olduk. Başta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne böyle bir projeyi gerçekleştirdikleri için birliğim ve şahsım adına teşekkür ederim."dedi.

Proje kapsamında temin edilen malzemelerini alan hak sahibi çiftçiler böyle bir fırsatın kendilerine tanınmasından memnun olduklarını dile getirdiler. Dağıtımın ardından tören son buldu.

(FG-AA-Y)



28.07.2017 09:19:45 TSI

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