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"Mutfaktan Bahçeye" projesinin uygulanması devam ediliyor



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi tarafından uygulanan "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" projesi kapsamında Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve kadın çiftçilere meyveciliğin temel ilkelerinin öğretilmesinin amaçlandığı "Mutfaktan Bahçeye" projesinin uygulanmasına devam ediliyor.

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yürütülen proje kapsamında 20 kadın çiftçinin eğitimi sürüyor. Proje kapsamında daha önce kurulan 5 (da) kiraz bahçesinde enstitü uzmanlarından Salih Keskin tarafındankadın çiftçilere budama eğitimi verildi. Eğitime Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Murat Şahin, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan da katıldı.

Konuyla ilgili konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Murat Şahin, geçen seneden bu yana devam eden proje sayesinde kadınlarımız kendi kapama bahçelerini kurup kaliteli ürün yetiştirebilecek uzman çiftçiler haline geliyor. Bakanlığımızın sağladığı desteklerle projenin uygulanıyor olması bizi mutlu ediyor. Projemizi Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitümüzle birlikte yürütüyoruz. Kadın çiftçilerin eğitimlerine yönelik projelerimiz bundan sonra da devam edecek. Ben projeye destek sağlayan Bakanlığımıza ve bizimle birlikte projede yer alan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuyla ilgili konuşan Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Birol Karadoğan, "Erzincan il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüyle birlikte bu projede çalışmaktan mutluyuz. Devam eden proje sayesinde kadın çiftçilerimiz sanatına uygun tarımın avantajlarının yaşayarak uygulayarak birebir görüyorlar. Aldıkları eğitim sayesinde bilinçli birer üretici olan çiftçilerimizi gönülden kutluyorum." diye konuştu.

(FG-AA-Y)



28.07.2017 09:21:38 TSI

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