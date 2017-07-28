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Melikgazi Belediyesi yaz okulu öğrencileri için spor gezisi düzenlendi

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(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi Yaz Kursları öğrencilerinin Kayseri de sporun merkezini gezerek bilgiler aldıklarını ve bölge şehir Kayseri farkını gördüklerini söyledi.

Kent merkezi ile şehirlerarası otobüs terminalini birbirine bağlayan ana yol üzerinde konumlandırılan stadyum, kapalı spor salonu ve yüzme havuzu tesislerini gezerek bilgilendirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Bugün çocuklar Kayseri de sporun merkezi gezdirler. 2009 yılında tamamlanan ve toplam 33 bin seyirci kapasiteli Şehir Stadyumunu gezen yaz okulu öğrencilerin sporun bir şehir ve toplum için önemini gezerek, görerek ve bizzat yerinde gözlemlediler. Stadyum yanında bir komple yapı içicinde olan yüzme havuzu tesisi ile kapalı spor salonunu da gezen öğrenciler spor karşılaşmalarının bir şehrin sosyal, kültürel, turizm ve ekonomik katkısına şahit oldular. Çocuk Meclisi Üyeleri stadyumun büyüklüğü, modernliği ve sistem işleyişi karşısında hayranlıkların gizleyemediler" dedi.

Sporun merkezine yapılan bu gezide yaz kursu öğrencileri gezi sonrası gezdikleri ve gördükleri değerleri içeren birer kompozisyon yazmaları istendiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, Çocuk Meclisi üyelerinin, bir spor merkezinin şehre olan katkılarını bizzat yerinde görme imkanı bulduklarını sözlerine ekledi.

(SK)



28.07.2017 09:33:32 TSI

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