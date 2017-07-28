ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Dalaman'da trafik kazası; 6 yaralı

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:33
Dalaman'da trafik kazası; 6 yaralı
Dalaman'da trafik kazası; 6 yaralı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, Atakent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güray Demir yönetimindeki 41 GB 595 plakalı otomobil ile Ramazan Karaca yönetimindeki 48 PF 878 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler Demir ve Karaca'nın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Şener İbiş, Filiz Karabulut, Deniz K. (12) ve Sait Eren D. (14) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralılardan Karaca ve İbiş'i Dalaman Devlet Hastanesine, Demir ve Sait Eren D.'yi Ortaca Devlet Hastanesine, Karabulut ve Deniz K.'yı ise Ortaca Yücelen Hastanesine sevk etti.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
(CC-BT)

28.07.2017 09:35:53 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Deniz kaplumbağalarını elle beslemeyin
YEREL

DENİZ KAPLUMBAĞALARINI ELLE BESLEMEYİN
uğlalı turizmciler Dalyan Kanalı'na toplama merkezi istiyor
YEREL

UĞLALI TURİZMCİLER DALYAN KANALI'NA TOPLAMA MERKEZİ İSTİYOR
ilas'ta yaşlı kadına vatandaşlar sahip çıktı
YEREL

İLAS'TA YAŞLI KADINA VATANDAŞLAR SAHİP ÇIKTI
Milas'ta kontrolden çıkan kamyonet takla attı; 3 yaralı
YEREL

MİLAS'TA KONTROLDEN ÇIKAN KAMYONET TAKLA ATTI; 3 YARALI
Milas Ziraat Odası yeni hizmet binasına kavuşuyor
YEREL

MİLAS ZİRAAT ODASI YENİ HİZMET BİNASINA KAVUŞUYOR
Gümüşlük'te festival keman ve akordeonun dansıyla başladı
YEREL

GÜMÜŞLÜK'TE FESTİVAL KEMAN VE AKORDEONUN DANSIYLA BAŞLADI
Milas'ın eğitim sorununa köklü çözüm
YEREL

MİLAS'IN EĞİTİM SORUNUNA KÖKLÜ ÇÖZÜM
Menteşe katı atık çöp deponi tesisi açıldı
YEREL

MENTEŞE KATI ATIK ÇÖP DEPONİ TESİSİ AÇILDI