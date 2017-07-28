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Dalaman'da trafik kazası; 6 yaralı



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Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Atakent kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Güray Demir yönetimindeki 41 GB 595 plakalı otomobil ile Ramazan Karaca yönetimindeki 48 PF 878 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile sürücüler Demir ve Karaca'nın yanı sıra her iki araçta yolcu olarak bulunan Şener İbiş, Filiz Karabulut, Deniz K. (12) ve Sait Eren D. (14) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekipleri yaralılardan Karaca ve İbiş'i Dalaman Devlet Hastanesine, Demir ve Sait Eren D.'yi Ortaca Devlet Hastanesine, Karabulut ve Deniz K.'yı ise Ortaca Yücelen Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(CC-BT)



28.07.2017 09:35:53 TSI

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