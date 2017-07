YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adana'da mısır hasadı başlıyor

Adana'da mısır hasadı başlıyor

- Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan'dan üreticilere uyarı:

- "Piyasayı manipüle edenlere güvenmeyin, ürününüzü yüksek rutubetle hasat etmeyin"



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Türkiye'nin 6 milyon tonu aşan mısır üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Adana'da, mısır hasadı haftaya başlıyor.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, yaptığı açıklamada, Adana, Tarsus ve Osmaniye hinterlandında her yıl Ağustos ayının ikinci haftası başlayan mısır hasadının, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı bir hafta erken başlayacağını söyledi.

Yaklaşan mısır hasadı öncesi üreticileri, ürünlerini yüksek rutubetle hasat etmemeleri konusunda uyaran Doğan, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) toplam 280 bin tonluk boş depo kapasitesi ve 200 bin tonluk kiralamaya elverişli depo mevcudu ile hasadı hazır bir şekilde beklediğini ifade etti.

TMO Adana Şube Müdürlüğünden 2017-2018 mısır alım kampanyası ile ilgili yapılan bilgilendirmede, TMO'nun hasat öncesi her türlü tedbiri aldığının ifade edildiğini kaydeden Doğan, "TMO, Bakanlar Kurulu tarafından, çiftçinin ürününü önceden belirlenmiş kalite gruplarına göre ilan edilecek fiyatlarla satın almak; yurtta hububat fiyatlarının üreticiler yönünden normalin altına düşmesini ve tüketici aleyhine anormal derecede yükselmesini önlemek, ayrıca bu ürünlerin piyasasını düzenleyici tedbirler almakla görevlendirilmiş bir kurum" dedi.

Üreticileri, hasat sürecinde kötü niyetle piyasayı manipüle edenlere karşı uyaran Doğan, "Kendilerine haksız kazanç elde etmek için tarladaki mısırınızı yüksek rutubetle hasat ettirmek isteyenlere güvenmeyin. Ürünlerinizin gerçek değerini bulması, alın terinizin karşılığını alabilmeniz için bu çok önemli" diye konuştu.



280 bin ton kapasiteli depolar alım için hazır

TMO Adana Şube Müdürlüğünden verilen bilgiye göre; kurumun 150 bin tonluk TMO deposu, 130 bin tonluk da lisanslı olmak üzere 280 bin tonluk boş depo kapasitesinin bulunduğunu, buna ilaveten 200 bin tonluk da kiralamaya elverişli depo mevcudunun olduğunu kaydeden Doğan, şöyle devam etti:

"Üreticilerimiz, ilerleyen günlerde başlayacak hasatla birlikte taahhütname ile veya emanet olarak ürünlerini en yakın TMO iş yerlerine satabilecekler. Bu nedenle ürün yüksek rutubet ile değil, yüksek gelir elde edilebilecek 14 rutubet civarında hasat edilmeli."



Lisanslı depolar çiftçinin hizmetinde

Sağlıklı ve güvenilir ticaret için lisanslı depoların da çiftçinin hizmetinde olduğunu belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, lisanslı depoculuğun, ürünlerin sağlıklı, güvenli ve sigortalı bir şekilde depolanması, üreticiye finansman imkanı sunulması ve ürün ticaretinin kolaylaştırılması amacıyla geliştirilen bir sistem olduğunu vurguladı.

Bu sistemde ürünlerin devlet garantisinde olduğunu kaydeden Doğan, "Üreticilerimiz, randevu almadan ve sıra beklemeden lisanslı depolara ürünlerini teslim edebilirler. Ürün teslimi karşılığında düzenlenen Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) ile ürünler, yetkilendirilmiş borsalarda TMO veya diğer alıcılara peşin olarak elektronik ortamda satılabilir. Üretici ELÜS'ü teminat göstererek bankalardan kredi kullanabilir. Ürününü 24 aya kadar miktar ve kalite kaybı olmadan muhafaza edebilen üretici, istediği anda ELÜS'ünü iptal ettirerek, aynı kalite ve miktarda geri çekebilir" dedi.



Lisanslı depoların avantajları

Lisanslı depoların üreticiye sağladığı avantajlara da değinen Doğan, şunları kaydetti:

"Lisanslı depo dışında ürün satışında üreticiden kesilen; yüzde 2 zirai stopaj, yüzde 2 SGK, TMO'nun geçici alım merkezlerinde aldığı yüzde 1 hizmet bedeli talep edilmiyor. Ayrıca lisanslı depolara stoklanarak elektronik ürün senedi aracılığıyla alım ve satımı yapılan ürünler, damga vergisinden muaf tutuluyor. Böylece üretici; 20 ton ürününü tonunu 1000 TL'den doğrudan lisanslı depo üzerinden sattığında 925 TL daha fazla kazanç elde etmiş oluyor."



ELÜS teminatlı kredilerde faizin yarısı devletten

Üreticilerin, ELÜS'ü teminat göstererek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ELÜS tutarının yüzde 75'i için 9 aya kadar vadeli kredi kullanabildiğinin altını çizen Doğan, "Kredi faizinin yarısı da devlet tarafından karşılanıyor. Lisanslı depo ile ürünler, sınırlı sayıda alıcı yerine, en yüksek fiyatı veren alıcılara satılabiliyor. Ürünler her türlü riske karşı sigortalı olduğundan kayıp yaşanmıyor. Bunların yanı sıra; lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa ve mısır için ton başına aylık 3 TL kira desteği veriliyor. ELÜS alım satımlarından elde edilen kazanç, gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Ayrıca, ELÜS'lerin alım satımında üreticiler KDV'den de muaf oluyor" diye konuştu.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilerden; analiz, tartım ve yükleme/boşaltma ücreti kesintisi yapıldığını da sözlerine ekledi.

(UMT-Y)



28.07.2017 09:41:20 TSI

NNNN