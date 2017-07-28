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Vali Toraman Erbaa'da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Şaban Konyar

TOKAT (İHA) - Tokat Valisi Dr. Ömer Toraman, Erbaa ilçesinde incelemelerde bulundu.

Sabah saatlerinde Erbaa'ya gelen Tokat Valisi Ömer Toraman Erbaa Kaymakamlığını ve belediyeyi ziyaret etti. Daha sonra kültür evindeki kent müzesini gezen Vali Toraman, Erbaa Ticaret ve Sanayi Odasında sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle buluştu. Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Coşkun ilçede tarım ve sanayiye dayalı bir üretim olduğunu kaydederek Vali Toraman'a ilçede yapılacak yatırımlar, çiftçi yaşadığı sulama sorunları ve sanayi yatırımları ile ilgili bilgi verdi.

Bölgede geçmişte yapılan sulama sistemlerinin artık günümüzün ihtiyaçlarını karşılamadığını kaydeden Vali Ömer Toraman,"Müthiş bir su potansiyeli var. Sulama potansiyeli var. Enerji üretme potansiyeli var. Kısmetse Cumartesi günü Devlet Su İşleri ve Özel İdare ile Tokat'ın bu su potansiyelini, sulama potansiyelini, elektrik üretme potansiyelini Tokat'taki projeleri özelinde değerlendireceğiz. Cumartesi günü bunu enine boyuna tartışacağız. Ben bilgilenmiş olacağım en azından. Bu güne kadar edindiğim bilgiler çerçevesinde bazı sıkıntılar var. Onları da nasıl çözebiliriz istişare edeceğiz. Devlet Su İşler Bölge Müdürümüzün ifadesiyle 'Şuanda Samsun Bölge Müdürlüğünün faaliyetlerinin 3'te 2'si Tokat'ta'demiş. Bölge içerisinde o yönüyle Tokat'ın büyük bir potansiyeli var. İhtiyacı da var. Öyle görünüyor. Tokat'ın bir başka özelliği de çok merkezli bir vilayet olması. Bundan şunu kastediyorum. Tokat merkezi çok tarihi, köklü, kadim bir merkez. Ama etrafındaki ilçelerin de özellikle 4-5 tanesi hakikaten gelişmiş, ölçeği büyük yerleşim yerleri. Bunlar Turhal, Erbaa, Zile, Niksar gibi ilçeler. Bu da Tokat'a şunu katmış. Tokat çok merkezli bir dağılıma sahip. Tek merkeze yığılmış bir yer değil. Bunun bence büyük bir avantajı var. Bir defa coğrafya da dağılmış bu. Enerji, güç, çalışma, gayret bütün Tokat'ın geneline yayılmış. Tek bir yere kümelendiğinde bütün vilayet o merkeze bakar, o merkezden beslenmeye, destek almaya çalışır. Ama Tokat'ta bu öyle değil. Her bir ilçe kendi başına bir merkez olmuş. Kendi kendine yeten, kendi kendine üreten, gelişen merkezler olmuş. Bu önemli merkezlerden bir tanesi de Erbaa" dedi.

Vali Toraman ticaret odasındaki toplantının ardından Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikaları gezdi. Ziyaretin ardından Vali Toraman, Kaymakamlık Toplantı Salonunda muhtarla bir araya gelerek dilek ve şikayetlerini dinledi. Daha sonra 15 Temmuz Şehidi Özel Harekat Polisi Birol Yavuz ve Fırat Kalkanı Operasyonu sırasında Suriye'nin El-Bab kentinde şehit düşen Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın ailesini ziyaret eden Vali Toraman İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.



(UY-Y-)



28.07.2017 09:54:20 TSI

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