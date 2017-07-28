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Çerçioğlu, Serçin Mahallesine altın yılını yaşattı

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:52
Çerçioğlu, Serçin Mahallesine altın yılını yaşattı
Çerçioğlu, Serçin Mahallesine altın yılını yaşattı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Serçin Göl Havzasını eko-turizme açtıktan sonra bölgeye ulaşımın daha iyi olması için üst yapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
Yapılan çalışmalardan oldukça memnun olan Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay; "Topuklu Efe, Serçin mahallesine altın yılını yaşatıyor" diyerek kendisine teşekkür etti.
Serçin Mahallesi'ne Turizm Tanıtım bürosu açan ve Serçin Kışlak bölgesini tüm dünyaya tanıtan Çerçioğlu, şimdi de bölgeye giden yolu asfalt kaplama yapıyor. Asfalt sezonu programına Serçin Göl havzasını da dahil eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bununla da kalmayıp, Serçin Kışlak bölgesini de asfalt kaplama programına dahil etti.
1989 yılında SİT alanı, 1994'te de Tabiatı Koruma Alanı, Tabiat Parkı ilan edilen Bafa Gölü, Ramsar kriterlerini taşıyan uluslararası öneme sahip sulak alan eko-turizme açıldığında buraya gelen ziyaretçilerin, tabiat parkını, bisiklet ve kano gibi doğaya zararsız araçlarla ya da yürüyerek gezebilecekleri belirtildi.
Eko-turizm açılışında başka hiçbir yerde bulunmayan yöresel lezzetler Serçin'de bulunacak diye konuşan Başkan Özlem Çerçioğlu buraya ulaşımında yaşam standartlarının üzerinde olması için çaba harcıyor. "Topuklu Efe,Serçin Mahallesi'ne altın yılını yaşatıyor" diyen Serçin Mahalle Muhtarı Mustafa Çay," 50 yıllık bir içme suyu alt yapı şebekesi vardı. Onu Başkanımız değiştirdi. Sonrasında yollarımıza parke döşedi. Dağ yollarımızı donattı. Şimdide 300 metrelik misafirlerimizin geliş yolunu sıcak asfaltlama yapıyor. 8-9 kilometrelik havza yolu ise yine asfaltlanacak" diye konuştu.
Mahallelinin Başkan Özlem Çerçioğlu'na yaptıklarından dolayı minnettar olduğunun da altını çizen Çay, "Geçmiş tarihimiz 600 yıllık bir yerleşim alanı. Bu mahallenin geçmiş yıllarda büyük bir içme suyu problemi vardı. İlerleyen günlerde çeşmelerimizden de tadına doyacağımız kalitede içme suyu akacak. Çoluk çocuk herkes başkanımıza minnettardır . Özlem Başkanımıza mahallemizde yaşayan herkesin minnet borcu vardır. Bu kesindir. 600 yıllık geçmişi olan köyü yaşanabilir modern bir mahalle haline getirdi. Eko-Turizm çalışmasından tutunda, mahallemize gelen ziyaretçilerimizi ağırlayabileceğimiz yerlere, bisikletle ulaşımdan, asfaltına kadar her şeyi yaptı. Başkanımızın daha Serçin ile ilgili birçok projesi var. İnşallah Serçin turizmiyle asfaltıyla, yoluyla, kültürel ve yöresel lezzetleriyle dünyanın tanıdığı bir yer olacak. Biz her iki cihanda da Başkanımız Özlem Çerçioğlu'ndan razıyız. Allah da Başkanımızdan razı olsun" dedi.
Yıllardır birçok isim geldi geçti, ancak biz Başkanımız Özlem Çerçioğlu sayesinde geleceğimizi, ufkumuzu görüyoruz diye konuşan Serçin Mahallesi sakinleri, yapılan hizmetlerden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, " Daha önce dağ yollarımızda bile iki traktörle zor geçiyorduk. Bırakın traktörü şimdi mahallemize turist geliyor. Yılan balığımızın lezzetine bakıyor. Bisikletlerle göle gidiyor. Yani insanlar Serçin'de huzur buluyor" şeklinde konuştular.
(OD-MB-Y)

28.07.2017 09:54:26 TSI
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