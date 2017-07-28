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Germencikli sayacılar Suriyelilere tepkili

28 Temmuz 2017 Cuma, 09:54
Germencikli sayacılar Suriyelilere tepkili
Germencikli sayacılar Suriyelilere tepkili

(Fotoğraflı)

Mehmet Sarıkaya
AYDIN (İHA) - Doğal ya da suni deriler ile tekstil ürünlerinden kesilmiş parçaları makinelerle işleyerek ayakkabı modeline uygun hale getirildiği sayacılık mesleği Aydın'ın en yoğun yapıldığı yer olan Germencik ilçesinde yaşatılmaya çalışılıyor. Çok yaygın olan sayacılık mesleğinin son zamanda Suriyeliler nedeniyle sekteye uğradığını savunan sayacılar, mesleklerinin zor günler geçirdiğini söylüyor.

Aydın'da sayacılık mesleğinin en yoğun yapıldığı Germencik ilçesinde sayacılar bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azaldı. İşlerinin eskisi kadar yoğun olmadığını dile getiren Germencikli sayacılar, Suriyelilerin sayacılığı ucuza ve karın tokluğuna yapmasından dolayı yerli sayacıların işlerinin zora girdiğini öne sürdü. İşlerin azalmasından dert yanan ve işlerini baltalayan Suriyelilere dert yanan Germencikli sayacılardan Salih Güler, sektörün bitmek üzere olduğunu ve çalışanların fabrikalarda çalışmaya başladığını dikkat çekti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde 20 yıldan bu yana sayacılık mesleği ile uğraşan ve birçok meslek gibi sayacılığın da son demlerini yaşadığını ifade eden Salih Güler, "Sayacılık mesleği önceden Germencik'te çok yaygındı hatta köylerde bile bu işi yapanların sayısı çok fazlaydı. Artık şimdi eskiye nazaran çok azaldı. Bayram dönemleri işlerimiz yoğun oluyor ve Kurban Bayramı'na kadar da bir yoğunluk olur ve ardından işler azalır. Önceden Germencik'te her köşe başında sayacı vardı. Germencikli gençlerin yüzde 50'si sayacıydı ama artık sayacılık mesleği de bitti. Bu şekilde devam ederse ben de bir sene içinde bu mesleği bırakmak zorunda kalacağım" dedi.
"Karın tokluğuna çalışıyoruz"
Germencikli sayacılar olarak İzmir'deki firmalarla çalıştıklarını kaydeden Güler, "Bizim işlerin asıl imalathanesi İzmir'de. Biz ayakkabıların sadece üst kısmını denilen saya kısmını hazır hale getiriyoruz. İzmir'deki imalathanede de ayakkabının taban kısmı ve diğer parçaları birleşip bir bütün hale getiriliyor. Biz imal ettiğimiz sayaları İzmir'den anlaştığımız ayakkabı firmasına gönderiyoruz. Biz daha çok 1 yaş ile 15 yaşına kadar olan ayakkabıların sayalarını imal ediyoruz. Haftalık 700-800 çift saya üretiyoruz. İmal ettiğimiz parça başı ücret alıyoruz. Ama şu an kurtarmıyor ve karın tokluğuna çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Suriyeliler işleri baltaladı"
İşlerin azalmasından dolayı birçok sayacının dükkanını kapatıp fabrikalarda çalışmaya başladığını dile getiren Güler, "Bu imal ettiğimiz sayalar için gerekli ekipmanları bize fabrikalar kendisi gönderiyor. Aldığımız duyumlara göre Suriye'de yaşayanların yüzde 50'si geçimini sayacılıktan sağlıyormuş. Suriyelilerin de savaştan dolayı Türkiye'ye göç etmesiyle birlikte gelen bütün Suriyeliler İzmir bölgesinde bu işi ele aldı. Böylelikle İzmir'deki firmalar sayaları karın tokluğuna ve ucuza çalışan Suriyelileri tercih etmeye başladı. Bu yüzden Suriyeliler bizim işleri baltaladı. Suriyeliler bizim diktiğimizin yarı fiyatına dikiyor. İzmir ayakkabıcılar çarşısındaki çoğu sayacı da bu yüzden fabrikalarda işe girmek zorunda kaldı" diye konuştu.
(MS-MB-Y)

28.07.2017 09:55:48 TSI
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