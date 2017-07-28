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Aydın Vergi Dairesinden yapılandırma hatırlatması



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlu, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların, 2017 yılının Mart ayından Temmuz ayına ertelenen üçüncü taksit ve 7020 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların birinci taksit ödemelerinin devam ettiğini belirtti.

Müsevitoğlu, "Özellikle birikmiş borçların ödenmesinde büyük kolaylık sağlayan 6736 ve 7020 sayılı Kanunlardan yararlanmaya devam edebilmek için 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılması gerekmektedir, ödemeler www.gib.gov.tr internet sayfamızdan, anlaşmalı bankalardan, vergi dairelerinden yapılabilir. Ayrıca, internet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya www.gib.gov.tr adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda Motorlu Taşıtlar Vergisinin 2. taksidinin ödeme süresi de 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü sona erdiğinden, yaşanması muhtemel yoğunluğun önlenmesi amacıyla 29 Temmuz 2017 Cumartesi günü saat 17:00'ye kadar il genelinde bütün vergi daireleri açık bulundurulacak olup, ayrıca 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 23:59'a kadar il genelindeki bütün vergi daireleri hizmet vermeye devam edecektir" dedi.

(OD-MB-Y)



28.07.2017 09:56:25 TSI

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