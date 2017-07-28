YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Nazilli Belediyesi, ADÜ konferans solonundaki son ayrıntıları tamamlıyor

Nazilli Belediyesi, ADÜ konferans solonundaki son ayrıntıları tamamlıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nin İsabeyli yerleşkesinde Nazilli Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 400 kişilik konferans salonunun son ayrıntılarını yine Nazilli Belediyesi tamamlıyor.

Yerleşke içindeki 525 metrekare kullanım alanlı 400 kişilik konferans salonunun yapımını tamamlayan Nazilli Belediyesi salon içerisinde son detayları da yapıyor. Konferans salonunun son ayrıntılarından biri olan ses düzeneğini Nazilli Belediyesi personeli tarafından salona yerleştiriliyor. Salona profesyonel seslendirme sisteminin kurulumu ve montajının yapılması ile hiçbir eksiğinin kalmadığını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 6 adet kabinin döşendiği konferans salonunun 2017-2018 eğitim öğretim yılında her şeyi ile tam olarak üniversitenin ve öğrencilerin hizmetinde olacağını söyledi.

(MB-Y)



28.07.2017 09:56:43 TSI

NNNN

