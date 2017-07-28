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Başkan Atilla esnaf ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Uğur Kuş

ŞANLIURFA (İHA) - Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla, ilçe esnafı ile bir araya gelip sohbet etti.

Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla Cumhuriyet caddesi üzerinde faaliyet gösteren esnaf ile bir araya gelip esnaf ile sohbet ederek aynı zamanda sorunlarını dinleyerek çözüm üretti. Esnafların yoğun ilgisi ile karşılaşan Atilla, "Biz Ceylanpınar belediyesi olarak çözüm odaklı bir çok projeye imza attık. En önemli projelerimizin arasında bulunan sosyal destekli projeler arasında bulunan spor dallarında ürettiğimiz bir çok projede tamamıyla başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. Bunun dışında sağlık konusunda tam donanımlı ambulansımızı ilçe halkının hizmetine sunduk. Bundan böyle hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecektir" diye konuştu.

(UK-SD-Y)



28.07.2017 10:01:35 TSI

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