YEREL HABERLER / KİLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sadakataşı Derneği'nden Suriye içlerine yardım

Sadakataşı Derneği'nden Suriye içlerine yardım



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Sadakataşı Derneği tarafından 865 aileye acil yardım bebek kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Sadakataşı Derneği tarafından Fırat Kalkanı Hareketi ile huzur ve barışın geldiği Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab, Azez ve Cerablus ilçelerindeki Suriyelilere 865 aileye acil yardım bebek kolisi dağıtımı yapıldı. Yardım kolilerinin içerisinde bebek maması. Bebek bezi . Bebek bisküvisi ve yetişkin hastalar için bez bulunuyor. Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Cevdet Hasbal, "Suriye de başlayan savaşın ilk gününden itibaren mazlumların yanında olmaya devam ediyoruz. Bizler ülkemizdeki hayırseverlerin yardımlarıyla mazlum Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz inşallah" dedi.

Suriye'de dağıtılan yardımlar, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden götürülerek, Azez, El Bab ile Carabulus ilçelerinde dağıtıldı.

(MAD-SD-Y)



28.07.2017 10:03:49 TSI

NNNN

