uğlalı turizmciler Dalyan Kanalı'na toplama merkezi istiyor

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Muğlalı turizmciler Dalyan Kanalı'na toplama merkezi istiyor

- DOKTOB Başkanı Okutur; "Acilen sintine toplama merkezi yapılmalı"



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, 494 ruhsatlı teknenin bulunduğu Köyceğiz ve Dalyan'da Sintine Toplama Merkezi yapılması gerektiğini açıkladı.

Dalyan'da, İHA muhabirine açıklamada bulunan DOKTOB Başkanı Okutur, bölgenin Türkiye'deki, EKO turizmin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu söyledi.

Doğa hazinesi olarak nitelendirdiği Dalyan'da yıllardır teknelerle ilgili sorun olduğunu belirten Okutur; "Tekneler tabi ki buranın bir parçasıdır lazım olan en önemli unsurlarından bir tanesidir. Ama bu teknelerimizin tek tip kıyafetlerinden tutun boyaları, renkleri ile revizyondan geçmesinin zamanı geldi. Çünkü 494 tekne Köyceğiz ve Dalyanda ruhsatlı olarak bulunmaktadır. Bu teknelerimizin kesinlikle yıpranmış motorları ve sintine suları ile birlikte kanalımıza, denizlerimize ve göllerimize akıntıları oldukça fazla" diye konuştu.

- "Kanalın kirlendiği açıktır"

Her yıl kanal il idare kurulu toplantısında tedbirler alınmasına rağmen şuana kadar hiçbir uygulama yapılmamasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Okutur; "Artık bunun uygulanma zamanı gelmiştir. Çünkü kanalın ciddi anlamda kirlendiği açıktır. Bu durum Üniversitelerimizden aldığımız raporlarla da belirlenmiştir. Acilen sintine suyu alma depolama tesislerimizi yaparak, teknelerimizin sintine suyu ve egzoz bakımlarının kontrollerinin yapılması gerekiyor. Bunların kesinlikle kontrol altına alınması gereklidir. Bununla ilgili acilen Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Kaymakamlıklarımızın harekete geçmesi gerekmektedir" dedi.

(CC-MB-Y)



28.07.2017 10:08:15 TSI

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