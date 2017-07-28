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Atatürk Üniversitesi'nin projelerini KUDAKA destekleyecek

28 Temmuz 2017 Cuma, 10:10
Atatürk Üniversitesi'nin projelerini KUDAKA destekleyecek
Atatürk Üniversitesi'nin projelerini KUDAKA destekleyecek

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı'dan Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) na sunulan projelerin onaylanması noktasında büyük destek geldi. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüşen Ilıcalı KUDAKA'ya sunulan projelerin onaylanmasını sağladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Milletvekilleri ve Bakanları bir araya getiren toplantısında Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüşen Prof.Dr. Mustafa Ilıcalı KUDAKA'ya sunulan birçok projenin onaylanmasını sağladı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile görüşerek Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) na sunulan projelerin onaylanması için büyük destek veren Ilıcalı, söz konusu projelerin 2026 Kış Olimpiyatları Adaylığına hazırlanan Erzurum ve bölgesi için önemini anlatarak desteklenmesinin gerektiğini belirtti. Ilıcalı'nın bu yaklaşımını Bakan Elvan olumlu karşılayarak söz konusu projelerin KUDAKA üzerinden destekleneceğini belirtti.
Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan projeler 2026 Kış Olimpiyatları Aday Şehri Erzurum'un olimpiyat adaylığı sürecine güç katarak, şehrin teknik ve kültürel altyapısının gelişmesine katkı sağlayacak. Projelerden ilki olan Buz Müzesi, toplam 850 m2 alana sahip 4 ana bölümden oluşacak. Bu bölümler; müze sergi salonu, buz sanat atölyesi, buz üretim ve depolama tesisi, resepsiyon ve cafe alanıdır. İkinci proje olan Sporcu Performans Ölçüm, Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi ise Kış Olimpiyatlarına aday olan Erzurum'un sporcu altyapısının geliştirilmesini amaçlayan bir proje. Her iki projenin yaklaşık maliyeti ise 20 milyon TL.
(ERZ-Y)

28.07.2017 10:11:57 TSI
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