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Deniz kaplumbağalarını elle beslemeyin



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının elle beslenmemesi gerektiğini belirtti.



Ortaca'nın İztuzu Sahilinde faaliyetlerini gösteren DEKAMER'de, açıklamada bulunan Prof. Dr. Kaska, insanların deniz kaplumbağalarına yaklaşmaması gerektiğini söyledi. Son dönemde kaplumbağaların insanlara saldırdığı yönünde vakalar meydana geldiğini dile getiren Kaska, bu durumun saldırı değil, kaplumbağanın kendini koruma davranışı olarak algılanması gerektiğini ifade etti.

Deniz Kaplumbağalarının Mayıs-Nisan aylarında kumsallara geldiğini belirten DEKAMER Müdürü Kaska; "Eylül sonuna kadar bölgede duruyorlar ancak bir kısım kaplumbağalar yaz kış burada kalmaya devam ediyor. Çünkü burada besleniyor, birileri baktığı zaman o kaplumbağalar göç etmiyor. Elle besleme sorunu dediğimiz, kaplumbağaların insanlar tarafından elle beslenmesinin altında yatan gerçek bu. Bazı insanlarda bunun sonuçlarına katlanıyor. Zaman zaman insanların elinden beslenen kaplumbağalar sürekli beslenmeye alışıyor. Beslenemediği zaman, yüzen insanlara bana da besin ver anlamında küçük ısırıklar atabiliyor. Bu kesinlikle kaplumbağanın ısırması değil. Adeta onun tatlı bir dokunuşu gibi" diye konuştu.



"Doğal besinlerini kendi ortamlarında bulmaları gerekiyor"

5-10 kişilik gurupların ilgi göstermesi durumunda deniz kaplumbağalarının kendisini savunmaya çalışacağını anlatan Kaska, "Kaplumbağa ısırdı durumlarının önüne geçebilmek için elle beslemenin kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Doğal besinlerini kendi ortamlarından bulmaları gerekiyor. İnsanların kaplumbağalara yaklaşmaması lazım, dokunacağım, fotoğraf çekileceğim, yanında duracağım gibi davranışlar sergileyen kişiler zaman zaman bu kaplumbağaların kendisini savunma davranışına karşı darbelere maruz kalabiliyor" dedi.



"Çeneleri çok kuvvetlidir"

Deniz Kaplumbağasının dişlerinin olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Kaska, şunları kaydetti; "Sert, keratinleşmiş bir damakları var. Damaklarının üçgen gibi bir yapısı var. Isırma durumunda v harfi şeklinde bir darbe izi bırakacaktır. Eğer darbe izi v harfi şeklinde değilse bu balık ısırığıdır. Balon balığı gibi yuvarlak ağızlı balıklar da ısırmış olabilir. Kaplumbağaların çeneleri çok kuvvetlidir. Gerçek anlamda ısırsa bir parmağı kopartabilecek kadar çene kasları kuvvetlidir. İnsanlarımız çok tedirgin olmasın kaplumbağaya yanaşıp elle beslemesin."

(CC-MB-Y)



28.07.2017 10:12:37 TSI

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