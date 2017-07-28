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Eseler Mahalle Konağı Pazar günü açılıyor



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi tarafından Eseler mahallesine de konak yapıldı.

Yaklaşık 350 bin liraya mal olan Eseler Mahalle Konağın 30 Temmuz Pazar günü saat 12.00 de düzenlenecek törenle açılacağı kaydedildi. Yaklaşık 2 dönümlük bir arazi üzerinde 2 katlı olarak inşaat edilen konakta muhtarlık, köy odası, kütüphane, çay ocağı, çok amaçlı salon, ofis, mutfak bulunuyor. Ayrıca Eseler'deki konağın çevresinde peyzaj alanları, çocuk oyun grubu, oturma alanları da yer aldığı ifade edildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları Pazar günkü konak inşaatına davet ettiler.

(UK-GY-Y)



28.07.2017 10:14:49 TSI

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