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Kartepe'ye yeni kültür merkezi



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kartepe'nin Belediye'si tarafından inşa edilen Arslanbey Kültür Merkezi'nin yapımı hızla devam ediyor.

Kültür Merkezi'nin kaba inşaat imalatları tamamlanırken, yapının içerisinde elektrik ve mekanik imalatlarına devam ediliyor. Alçı sıva işlerinin yapıldığı binada, seramik ve metal kenet çatı kapama imalatı ve kompozit cephe kaplamaları da sürüyor. 2 bin 650 metrekare kullanım alanına sahip olacak kültür merkezinde 260 kişilik çok amaçlı salon, fuaye, sergi salonu, gelin odası, spor salonu, 5 sınıflık KO-MEK, mescit, 500 kişilik düğün salonu yer alacak. 2 bin 650 metrekare olan kültür merkezinde çevre düzenlemesi ile birlikte 15 araçlık otopark oluşturulacak. Çevre düzenlemesinde süpürgeli saha betonu kullanılacak.

Geleceğin Kartepe'sini şekillendirdiklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "İlçemiz için hazırlanan projeler hayata geçirilmektedir. Bu projeler arasında Arslanbey Kültür Merkezi önemli bir yer tutmaktadır. Kültür merkezi gereken alt yapı çalışmaları ve ihtiyaçlara göre yapılmaktadır. Kültür merkezinin yapımı hızla devam ediyor. Hizmete açılması ile burada yaşayan vatandaşlarımıza hizmet vermesinin yanı sıra ilçemiz ayrı bir vizyon kazandıracaktır" ifadelerini kullandı.

(UK-GY-Y)



28.07.2017 10:17:29 TSI

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