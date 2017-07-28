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Kars'ta haklarında arama kararı olan 19 kişi yakalandı



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Kars'ta haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 19 kişi yakalanarak göz altona alındı. Yakalanan 19 kişiden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce, 17 Temmuz-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında İl genelinde yapılan çalışmalar sonucunda aranması olan 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Göz altına alınan 19 kişi Asayiş Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye'ye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli 13 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamını yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

(IÇ-AA-Y)



28.07.2017 10:18:03 TSI

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