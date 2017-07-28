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Pazarcılardan İzmit Belediyesi'ne teşekkür



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KOCAELİ (İHA) - Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç'u ziyaret ettiler.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim ve beraberindeki pazarcı esnafını konuk etti. Zabıta Müdürü Nihat Kaymak'ın da yer aldığı ziyaret ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, "Zaman zaman Pazarcılar Odası Başkanımız ve pazarcılarımızla bu tür buluşmaları yapıyoruz. Bu buluşmamızda da pazarcı esnafının taleplerini ve sorunlarını konuşarak konuyla ilgili olarak karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk. Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan, pazarcı esnafımızın daha rahat ve modern ortamlarda faaliyet göstermesine büyük önem veriyor. Bu yüzden de göreve geldiği ilk günden itibaren kapalı pazar projesini hayata geçirdi. Kuruçeşme'den Akmeşe'ye kadar birçok yerde kapalı pazar yapıldı. Pazarcılarımızın daha iyi hizmet verebilecekleri, vatandaşlarımızın da daha iyi hizmet alabilecekleri pazarlar konusundaki çalışmalarımız artarak devam edecek" dedi.

Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim de, "İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan ve ekibine bizlere sunmuş oldukları hizmetler için ve kapalı pazarlar için ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

(GY-Y)



28.07.2017 10:22:58 TSI

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