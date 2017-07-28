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Murat Uçtu'dan ticaret hayatına kılavuz kitap

- Murat Uçtu, satış ve pazarlamadaki 26 yıllık mesleki deneyimini "Farklı Olan Trend Yaratır" kitabında topladı



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ADANA (İHA) - Tarım sektöründe satış ve pazarlama yöneticiliği yapan Murat Uçtu, 26 yıllık mesleki deneyimini "Farklı Olan Trend Yaratır" kitabında topladı.

İspanya tarafından 2011 Uluslararası Ticaret Lideri, İş Mükemmelliyeti ve Profesyonellik altın madalyasına değer görülen Murat Uçtu'nun, 26 yılık iş hayatında edindiği yaşanmış tecrübelerinden yola çıkarak, satıcılık mesleğine yeni başlamış, kişisel gelişime ihtiyaç duyan veya yeni mezun olmuş iş tercihi yapacak gençlere kılavuz olması, ışık tutması amacıyla kaleme aldığı "Farklı Olan Trend Yaratır" kitabı kitapevleri ve online satış sitelerinde satışa sunuldu.

Murat Uçtu, kitabını; özellikle teknik dil kullanılmadan yalın ve anlaşılabilir dilde kaleme aldığını belirtti. Bilgiyi saklamanın kanunen bir cezası olması gerektiğini savunan Uçtu, "Bilgi en önemli güçtür, lakin bilgi paylaşılınca yaşam bulacak ve insanlığa bir şeyler katacaktır. 26 yıllık profesyonel iş hayatımdaki tecrübenin bendeki cevabı, 'sezgi, bilgi ve yaşanmışlıkların harman edilmiş halidir. Bu kitapta bahsedilen konular, hikayeler, anektodlar, tavsiyeler ve taktikleri, kendi hayatınıza ve iş gerçeğinize göre uyarlayabilirsiniz" dedi.

(ADN-Y)



28.07.2017 12:22:40 TSI

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