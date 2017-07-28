YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bayırköy'de alt yapı çalışmaları devam ediyor

Bayırköy'de alt yapı çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde alt yapı çalışmaları sürüyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, hizmetlerinin aralıksız süreceğini söyledi. Vatandaşın memnuniyeti için çalıştıklarını söyleyen Yaman, "Beldemiz Gazi Mahallesinde bulunan, Açık Ceza İnfaz Kurumu'na giden yolda alt yapı yenileme çalışmalarımız başlamıştır. Çalışmalar esnasında oluşabilecek aksaklıklardan, vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için, çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacaktır. Ekiplerimizle çalışmalarımızı kısa sürede bitirip üst yapısını da yapıp halkımızın hizmetine sunacağız. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

(DA-AS-Y)



28.07.2017 12:23:44 TSI

NNNN

