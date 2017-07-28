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Orman yangınları ile mücadele için su tankerleri dağıtıldı

28 Temmuz 2017 Cuma, 12:23
Orman yangınları ile mücadele için su tankerleri dağıtıldı
Orman yangınları ile mücadele için su tankerleri dağıtıldı

(Fotoğraflı)

Cahit Özçelik
MALATYA (İHA) - Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) 'Yangınla Mücadele Projesi' kapsamında Malatya'da kırsal mahallelerde kullanılmak üzere 24 su tankeri dağıtıldı.
Orman yangınlarına erken müdahale için 4'ü şeflikler olmak üzere toplam 24 su tankeri düzenlenen tören ile mahalle muhtarlıklarına teslim edildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen su tankerleri teslim törenine Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ile daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.
Törenin açılışında konuşan Orman Genel Müdürlüğü Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, başta orman yangınları olmak üzere kırsalda kullanılmak üzere Malatya'ya 24 adet su tankı verdiklerini söyledi. Bu tankerlerden 4'ünü uzak orman işletme şefliklerine geri kalanları ise mahalle muhtarlıklarına tahsis edeceklerini belirten Polat, "Köy muhtarlarımız bu tankerleri yangın dönemlerinde başta orman yangınları olmak üzere anız, bahçe, normal yangınlarda kullanacak. Ayrıca bu tankerlerle varsa ağaçlandırma çalışmalarımız buralarda da kullanılabilecek" dedi.
Su tankerleri ile birlikte artık bir nevi her köyde bir mini itfaiye aracının olduğunu vurgulayan Polat, "Aldığımız su tankları 2,5 ton su kapasiteli. Hem yol sulaması hem de üzerindeki 100 metre boru ive 20 metre basınçlı su atma sistemi ile tam küçük bir itfaiyeyi andırıyor" şeklinde konuştu.
Polat, özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda yaşanan yangınlarda ilk müdahalenin çok önemli olduğunu da vurgulayarak dağıttıkları su tankerleri ile artık yangınlara ilk müdahalenin daha hızlı yapılacağını kaydetti.
Törende konuşan Malatya Valisi Ali Kaban ise Orman ve Su İşleri Bakanlığında önemli işlere imza atıldığını belirterek orman, su ve çevre konularına artık daha fazla önem verildiğini dile getirdi. Son dönemlerde ülke genelinde köylerde ve mahallelerde yangına ilk müdahalelerde ciddi anlamda sıkıntı yaşandığını kaydeden Kaban, "Bu sıkıntıların bir şekilde atlatılması gerekiyor. Bu bölgelerimizde bu tankerlere daha fazla ihtiyacımız var. Diliyoruz ki bu tankerle orman yangınlarını söndürmek için kullanılmak zorunda kalmaz. Felaket dışı konularda kullanılmak üzere elimizde bulunur" ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından su tankerlerinin nasıl çalıştığı konusunda mini bir gösteri yapıldı. Tören su tankerlerini kullanacak olan muhtarlara sertifika dağıtımı ile son buldu.
(CÖ-SD-Y)

28.07.2017 12:25:07 TSI
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