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Pet Shop eğitimleri tamamlandı



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından istihdam artışına yönelik gerçekleştirilen Pet Shop eğitimleri tamamlandı. İki gün süren eğitimler neticesinde 32 kursiyer sertifika almaya ve dilerlerse pet shop açabilmeye hak kazandı. Sertifika törenine Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal da katıldı.

Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunmasına yönelik Uygulama yönetmeliğine uygun olarak gerçekleşti. Eğitimler Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Yar. Doç. Dr. Hüseyin Cihan tarafından gerçekleştirildi.

Sertifikalar, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Yönelik Avrupa Sözleşmesi ve Cites Sözleşmesine uygun olarak yapılan eğitimler neticesinde katılımcılara verildi. Eğitimler kapsamında kedi ve köpeklerin pet shoplarda geçici barındırma koşulları, koruyucu hekimlik, akvaryum balıkları, sürüngenler, egzotik kuşlar ve memeli hayvanların bakımlarına yönelik konular aktarıldı.

Eğitimler sonrası gerçekleştirilen sertifika programında konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal,''Eğitimlere gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bu eğitimler istihdamı arttırmak için de büyük bir önem arz ediyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak buna katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Sertifikalarınızın hayırlı olmasını ve işlerinizin rast gitmesini diliyorum. Ayrıca pet shoplarda vatandaşlara evcil hayvan verirken onları sokağa atmamaları konusunda uyarmanızı, eğer böyle bir zorunluluk oluşursa geçici bakımevine getirmelerini tavsiye etmenizi istiyorum''dedi.

(UK-RFK-Y)



28.07.2017 12:30:06 TSI

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