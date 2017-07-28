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Akçaray'da seferler 10 dakikaya inecek



(Fotoğraflı)



Uğur Konuk

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, kent ulaşımına konfor getiren Akçaray Tramvay Projesi'ni SekaPark'tan, son durağı olan İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne kadar yürüyerek incelemelerde bulundu. Müteahhit firmadan Akçaray'ın son durumu hakkında bilgi alan Genel Sekreter Bayram, son aşamalarına gelen çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi. Bayram, 1 Ağustos Salı gününden itibaren Akçaray seferlerinin 10 dakikaya düşeceğinin müjdesini verdi

İnşası devam eden hizmet binasında incelemelerde bulunan Genel Sekreter İlhan Bayram, yüklenici firma yetkililerine çalışmaların titizlikle sürdürülmesi için talimat verdi. Akçaray tramvay hattındaki çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter İlhan Bayram, ücretsiz seferlerini sürdüren Akçaray'da peron imalatlarında sona gelindiğini açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Bayram, çalışmaların işleyişini yerinde takip etmek için haftanın belli günlerinde Akçaray'da vatandaşlar ile birlikte yolculuk ediyor. Burada vatandaşlardan gelen talep ve temennileri dinleyen Genel Sekreter Bayram, seferlerin sorunsuz bir şekilde yürümesi için yetkililere bilgilendirmelerde bulunuyor.

Akçaray tramvay hattı üzerindeki durakları yerinde inceleyen Genel Sekreter İlhan Bayram, bazı durak isimlerinde değişiklik yapıldığını belirtirken, "Tramvayın rengi, ismi ve birçok konuda vatandaşlardan gelen talepleri değerlendiriyoruz. Halkımızın yoğun talebi üzerine 3 istasyonda isim değişikliği yapıldı. Adliye yerine Fuar, Mehmet Alipaşa yerine Doğukışla, Bekirdere yerine Mehmetalipaşa isimleri kullanılmaya başlandı" dedi.

Genel Sekreter Bayram, "Engelli vatandaşlara uygun olarak imal edilen istasyonlarda güzergâh boyunca 4 adet orta ve 7 adet yan peron bulunuyor. Görme engelliler için de hissedilebilir yüzey kaplaması yapıldı. Yolcuları güneşten ve yağmurdan koruyacak olan kanopilerin çelik montajları tamamlandı. İstasyona erişimi sağlayan rampaların önündeki birikme alanlarında kaplama işlemleri bitti. İstasyon içi elektrik besleme için gerekli donanımlar yerleştirilerek imalatları da tamamlandı. Cam montajları bitme aşamasına geldi. İstasyonları çevreleyen korkulukların montaj işleri en kısa zamanda bitirilerek işe son hali verilmiş olacak" ifadelerini kullandı

(UK-RFK-Y)



28.07.2017 12:33:22 TSI

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