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Ilıca Termal Tatil Köyü'ne ödül



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz Belediyesinin Ilıca Kaplıcası'nda hayata geçirdiği Ilıca Termal Tatil Köyü Projesi, Marka Belediyeler dergisi tarafından düzenlenen 'Marka Projeler, Marka Belediyeler' yarışmasında ödüle layık görüldü.

Ankara'da düzenlenen Marka Projeler, Marka Belediyeler yarışması ödül törenine katılan Kütahya'nın Gediz ilçesindeki AK Partili Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Termal Tatil Köyü Projesi ödülünü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, Ilıca Termal Tatil Köyü'nün 80 milyon TL bedelle Kütahya'nın şimdiye kadarki en büyük turizm projelerinden olduğunu söyledi. Saraoğlu, "Kütahya'ya bu yakışır. AK Parti siyaseti lafa değil icraata dayalı bir siyasettir. Ödül alan bu proje Türkiye'nin geleceğini ifade eden en somut kanıtlardan biridir. Yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Ödüle layık görüldüğümüz için de mutluyuz" dedi. (EFE)



28.07.2017 12:36:54 TSI

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