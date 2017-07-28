Şırnak Üniversitesi rektörlüğüne vekaleten atama
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DİYARBAKIR (İHA) - Hayatını kaybeden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'tan boşalan rektörlüğe, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin /Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan vekaleten atandı.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Batman'daki özel bir hastanede hayatını kaybeden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'tan boşalan rektörlük koltuğuna, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin /Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan vekaleten atandı. Erkan görevine başladı.
(İHA-MP-Y)
28.07.2017 12:40:21 TSI
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