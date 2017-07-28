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Acıgöl'de mesleki ve teknik lise inşaatı başladı



(Fotoğraflı)



İsa Saatçioğlu

NEVŞEHİR (İHA) - Acıgöl Cumhuriyet mahallesinde yapılacak olan mesleki ve teknik lise inşaatı için çalışmalar başladı.

Acıgöl Halk eğitim merkezi müdürlüğü yanındaki arazide yapılması planlanan mesleki ve teknik lise için 20 Haziran 2017 tarihinde ihalenin yapılmasının ardından 20 Temmuz tarihinde ise yer tahsisi yapıldı. Acıgöl'de yapımına başlanılan mesleki ve teknik lisesi 16 derslikli olup 650 gün sonra teslim edilmesi bekleniyor.

(COŞ-SK)



28.07.2017 12:44:04 TSI

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